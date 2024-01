Marcos Leonardo já definiu com Santos e com os seus empresários que a sua prioridade para a janela de 2024 é se transferir para a Europa. O staff, inclusive, já fez reuniões com interessados nos últimos dias, mas também sabe que há pelo menos quatro brasileiros na fila.

O Palmeiras, o Cruzeiro, o Flamengo e o Corinthians foram times que sondaram os empresários do atacante de 20 anos e se colocaram como interessados. Todos ouviram a mesma resposta: ele não fica na Vila Belmiro em 2024, mas não pensa em continuar no Brasil no momento. Segundo nota oficial da Dodici, empresa que gere a carreira do jovem, não houve proposta oficial.

Ainda que não consiga a transferência em janeiro, o artilheiro continuaria com o objetivo de atuar no Velho Continente na janela de junho, que é a mais forte por lá. No momento, Portugal surge como o destino mais provável, com o Benfica sendo o líder na corrida.