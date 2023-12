Em geral, Anderson Barros tenta convencer representantes de jogadores e diretoria dos clubes envolvidos para manter o sigilo, mas nem sempre isso é interessante para todo mundo. Internamente, o acordo também é alinhado quase que até o final apenas com conhecimento de Leila Pereira e só vai para os outros setores nos últimos passos.

Nos últimos anos, o Palmeiras já reclamou mais de uma vez de ser usado por empresários para valorizar atletas que nunca estiveram no radar. A estratégia é bem antiga e funciona com frequência nas janelas do mercado da bola. O que muda, normalmente, é o clube usado como suposto interessado.

Além disso, quando o Alviverde tenta contratar sem que sua torcida saiba, um eventual fracasso na negociação não fica tão marcado como já aconteceu no passado recente. Não há expectativa.

Depois de contratar Bruno Rodrigues e Aníbal Moreno, o Palmeiras ainda quer anunciar pelo menos mais dois nomes para 2024. Essa conta ainda pode aumentar considerando saídas como a de Artur, para o Zenit, Jailson, que não teve seu contrato renovado, e o provável empréstimo de Atuesta.

