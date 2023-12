Os novos acordos de patrocínio encaminhados no São Paulo e no Corinthians fazem aumentar a pressão em cima de Leila Pereira por causa do valor pago pela Crefisa ao Palmeiras. Esquecido por alguns dias com as comemorações do bicampeonato consecutivo do Brasileirão, o tema volta a ser debate nas rodas do clube, especialmente nas mesas da oposição.

Orgulhoso de ter sido por muitos anos a camisa mais valiosa da América do Sul, o Verdão já foi ultrapassado pelo Flamengo, deve ver o Corinthians se distanciar e ainda vê o São Paulo encostar no ranking dos uniformes mais bem pagos.

Leila Pereira chegou a duvidar do valor da camisa do Corinthians em entrevista coletiva e disse que aumentaria o que paga se tivesse provas de que o seu arquirrival recebe todo esse dinheiro. Ela também alega que abriu mão da camisa do time feminino para a entrada de outros parceiros. O atual acordo vai até 2024 e ela prometeu uma concorrência para substituição de interessados para a temporada que vem.