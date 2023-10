Até a última sexta-feira, mais de dez conselheiros já tinham colocado o seu nome na lista pedindo a palavra. A questão é: quem vai ter esse espaço? Alcyr Ramos da Silva Júnior, presidente do Conselho, prometeu dar espaço para todos, mas há desconfiança diante das medidas recentes de Leila.

O clube cortou benefício do ingresso dos 26 conselheiros que assinaram um documento questionando a gestão de Leila, excluiu 46 consulados que fizeram críticas à administração e ninguém sabe qual será o próximo passo em relação aos que não concordam com sua gestão.

A oposição se mobiliza para ter mais representantes além do grupo de 26 que tem ganhado as notícias política do clube. A questão é saber se mesmo aqueles que hoje fazem parte da oposição terão espaço e coragem para se manifestarem contra Leila. Essa é a primeira reunião oficial do clube depois de todas essas retaliações.

Até por conta disso, são esperados protestos na porta do Palestra Itália, também com o intuito de pressionar os conselheiros que ainda fazem parte da base da gestão.

Enquanto isso, o grupo que ainda apoia a presidência promete também tomar a palavra para exaltar a responsabilidade financeira, a manutenção do esqueleto campeão de tudo nos últimos anos e outras características que consideram como positivas. A questão é que quando o resultado não vai bem dentro de campo, tudo fica mais difícil fora dele.

No discurso, Leila disse que apenas 1% dos palmeirenses estava insatisfeito com o seu clube. Na quinta passada, diante do Atlético-MG, teve a ideia de que esse percentual é maior após os processos em todos os setores do Allianz Parque.