2 - Raphael Veiga volta a se movimentar bem

Outro jogador bem sumido nas últimas partidas, Veiga se movimentou bem, deu toques rápidos, passes para finalização e até chapéu. Motor do time na fase boa, o camisa 23 sabe que é fundamental para a sua equipe andar melhor.

3 - Breno Lopes mostra por que é tão amado por Abel Ferreira

Incansável, correndo o campo todo e muito útil pela esquerda, Breno Lopes mostrou o motivo de ser tão amado por Abel Ferreira. Ele teve chances desperdiçadas, mas foi um dos atletas que mais procurou jogo pelo Palmeiras.

4 - Escanteio volta a ser fatal

Uma das marcas desse time na época em que os títulos eram conquistados um atrás do outro é o escanteio. Depois de muitas vezes fazer jogadas ensaiadas e desperdiçar uma de suas principais armas, hoje, o Palmeiras bateu a bola na área e viu Gustavo Gómez voltar a ser decisivo ao abrir o placar. Também foi a primeira vez desde o triunfo contra o Deportivo Pereira que o Verdão faz mais de um gol em um jogo.

5 - Fim do jejum incômodo

Na pior sequência de um Brasileirão desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras se livrou do jejum que tanto incomodava. Foram quatro jogos sem vencer no Nacional e mais de um mês sem vitórias considerando também a Libertadores.

6 - VAR salva um inseguro Palmeiras

O Palmeiras começou mal o jogo. Mostrando sinais de insegurança e vendo o Coritiba tocar a bola como queria na intermediária ofensiva, o Verdão poderia ter começado atrás no placar, o que elevaria e muito a pressão. Por sorte, a tecnologia corrigiu um impedimento clamoroso não visto dentro de campo e manteve o placar no 0 a 0. O gol foi o sinal para os palmeirenses acordarem.

