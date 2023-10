Gustavo Gómez, Murilo e até Weverton também mostraram sinais de insegurança. Fortaleza da equipe até nos momentos mais ruins, o trio defensivo não consegue ter mais a tranquilidade para jogar como em outros momentos. A atuação do paraguaio, aliás, já foi motivo de discussão após o jogo contra o Boca Juniors.

Neste ambiente, fica ainda mais difícil para lançar tantos garotos, mas essa tem sido a alternativa do momento. Contra o Atlético-MG, Endrick e Kevin não foram tão bem quanto o esperado.

Se hoje Abel reclama de ter de usar tantos jovens, no passado, chegou a dizer que era uma opção sua ter elenco mais curto e que preferia não contratar se o jogador tivesse o mesmo nível dos atletas da base. Agora, precisa lidar com sua própria contradição para tirar o time da fase de mais de um mês sem vencer e vaga na Libertadores em risco.

O Palmeiras joga contra o Coritiba amanhã, às 18h30, em um clima tão ruim que não experimentou desde a chegada dos portugueses. Como enfrenta um time que já está virtualmente rebaixado, toda a responsabilidade está de um só lado.

Siga também as opiniões de Danilo Lavieri no Twitter, no Instagram e no TikTok