As remoções continuaram nos dias seguintes e ocorreram até ontem. Outro episódio que aumentou a crise foi uma carta aberta divulgada por quem havia saído do grupo sem nenhuma assinatura e sem autorização de todos os cônsules, como no caso da página do Consulado de Águas Claras (DF). O Palmeiras em seu site oficial respondeu dizendo que eles não poderiam falar em nome de todo o grupo.

Os consulados afirmam que sempre tiveram problema de relacionamento com a diretoria e que as exclusões foram feitas de maneira arbitrária e sem nenhum tipo de apoio ao Estatuto, como relatou Guilherme Rivera, ex-cônsul do Rio de Janeiro. Eles dizem que a liberdade de expressão não foi respeitada e que a atitude é uma censura a quem não concorda com as ações de Leila ou que criticaram a entrevista dada pela mandatária na semana passada. Eles também estão perdendo as páginas oficiais que tinham nas redes sociais.

A diretoria do interior, responsável pela gestão da área, destacou que o trabalho com os consulados se intensificou e registrou um crescimento de 800%, com direito a padronização das ações, distribuição de brindes pelas cidades e um manual que explica os direitos e deveres de cada um. Paulo Estevão, líder do setor, disse que as exclusões foram feitas por desrespeito ao Estatuto do Palmeiras e também a esse manual.

Segundo ele, as críticas não foram apenas feitas de maneira construtiva e atacaram não só a honra de Leila Pereira, mas também outros diretores e outros cônsules que preferiram não aderir ao movimento.

Ainda na versão dele, várias exclusões foram feitas após sindicância e sempre com o aval do jurídico palmeirense. Além disso, alguns deles incentivavam a pirataria com a marca do clube e cambismo antes da implantação da biometria facial.

Os consulados são liderados por sócios do interior que podem organizar eventos com o objetivo de expandir a marca do clube não só por outras cidades que não a capital paulista, mas também fora do país.