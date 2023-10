Naquela que pode ser considerada a pior atuação da temporada, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0 para o Atlético-MG no Allianz Parque pela 27ª rodada do Brasileirão. Com direito até a falha de Weverton, o Alviverde agora não vence há mais de um mês e começa a ver a sua vaga direta para a Libertadores de 2024 ameaçada.

O time agora está na 5ª colocação, empatado com o Athletico com 44 pontos, enquanto o Galo chegou aos 43 pontos na 7ª posição. A queda na tabela é reflexo de uma fase em que o time perdeu todas aquelas que eram as suas melhores qualidades: concentração, organização e efetividade.

O primeiro tempo foi uma das piores apresentações do Palmeiras no ano. Nada deu certo. Para se ter uma ideia, até Weverton falhou. No primeiro chute do Atlético-MG no jogo, o goleiro viu a bola passar entre ele e a trave. Era um sinal de que nada daria certo.