No mundo do futebol, Daniel Alves sempre foi considerado referência e um dos líderes mais importantes da seleção na última Copa do Mundo. Não foi à toa que Tite comprou a briga ao convocá-lo para o Qatar mesmo ele estando longe do seu melhor fisicamente.

É importante que Yan aprenda com o erro e que seu pedido de desculpas não seja apenas uma nota para fazer bonito. Mas também é importante que torcida, imprensa e formadores de opiniões permitam que ele se desenvolva após esse episódio.

