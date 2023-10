"Essas pessoas não são da oposição, elas querem destruir a minha gestão. São essas pessoas que trouxeram a Blackstar lá atrás, que um deles foi suspenso por um ano. Antes desse questionamento vir para mim, ele estava na imprensa. Não vou ficar dando benefícios, atenção para pessoas que não querem construir. Não é porque é da oposição (que não vai dar ingresso), é porque eles querem destruir a nossa gestão e nós não vamos deixar. Eu não sou uma pessoa vingativa, em hipótese alguma, mas não sou palhaça", afirmou.

No início do mês, esses conselheiros também não foram convidados para a inauguração do busto de César Maluco. Esse grupo, inclusive, divulgou uma carta avisando Leila Pereira que não se curvará. A ideia é não permitir que outros membros do Conselho tenham receio de tecer críticas e também perder os benefícios.

Recentemente, os 26 nomes ganharam apoio de mais conselheiros que consideraram desastrosa a entrevista da presidente do Palmeiras na última semana. Como ainda não houve assinatura em nenhum documento, no entanto, a retaliação segue restrita aos mesmos das últimas duas vezes.

A lista dos conselheiros punidos é a seguinte: Adriano Tadeu Lívani Reale, Emerson da Rosa, Felipe Giocondo Cristovão, Francisco Vituzzo Neto, Genaro Marino Neto, Gerson Clemente Guarino, Guilherme Gomes Pereira, Guilherme Romero, João Carlos Minello, José Antonio Aparecido Junior, José Carlos Tomaselli, José Corsini Filho, Juan Manuel Berrospi Carreno, Luis Henrique Monteiro Fronterotta, Luciana Santilli, Luiz Fernando Marrey Moncau, Luiz Roberto Cassab Mousinho, Marcos Antonio Gama, Mauricio Pegoraro, Mauricio Vituzzo, Pedro José Vilar Godoy Horta, Ricardo Alberto Galassi, Ricardo Spinelli Poppi, Valdomiro Otero Sordili Filho, Victor Fruges e Vinicius Feres Zucca

