Publicamente, os ex-presidentes Paulo Nobre e Luiz Gonzaga Belluzzo criticaram a entrevista da mandatária. O primeiro já faz parte do grupo de oposição, enquanto o segundo é um dos líderes da UVB, que faz parte da plataforma de Leila. O grupo de conselheiros retaliados por ela também divulgou carta.

Até mesmo pessoas próximas a Maurício Galiotte, o antecessor de Leila e considerado importante embaixador de Leila no clube, afirmaram que a entrevista tocou em pontos desnecessários.

No clube, associados que normalmente são defensores da presidente também criticaram o discurso. No entendimento deles, a intenção da cartola era atacar seus rivais, como a Mancha Verde e Paulo Nobre, mas o resultado foi um ataque à história palmeirense.

Ainda é cedo para discutir os efeitos desse discurso na eleição do meio do ano que vem, mas o diagnóstico do momento é que ela deu forças para a oposição lançar um candidato e ter mais chances do que teria anteriormente.

