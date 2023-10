Substituído, ele chorou no banco de reservas e, depois, nas entrevistas, admitiu que vive problemas fora de campo. O atacante disse que estava cercado de gente que só pensava no seu dinheiro e que buscaria até apoio psicológico para superar a situação.

Fernando Diniz sinalizou que vai dar mais uma chance a Richarlison. E agora ele vai ter a situação perfeita, com um trio que pode dar munição de sobra.

Usar Vini Jr., Rodrygo e Neymar em um time está nos planos de Diniz desde a sua estreia, mas o plano não pôde ser colocado em prática na última vez por conta da lesão na coxa que tirou Vini dos jogos.

Além desses três, o time ainda ganha bastante em mobilidade com a titularidade de Bruno Guimarães e também com o apoio de Renan Lodi pela esquerda, lateral que normalmente se aventura no ataque.

