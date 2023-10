No discurso de hoje, uma grande contradição foi flagrada quando a cartola duvidou do valor da camisa do Corinthians. Por muito tempo, a dona da Crefisa se orgulhou em dizer que seu patrocínio fazia o Alviverde ter o uniforme mais valioso das Américas. Hoje, isso já não é mais verdade. O Flamengo ultrapassou os R$ 81 milhões pagos pela empresa dela, assim como os corintianos agora faturam R$ 123 milhões, como mostrou hoje o Globo Esporte.

Ao ser questionada sobre o tema pelo repórter do UOL Flávio Latif, Leila não quis responder e preferiu partir para o confronto. Disse que não poderia responder sobre o tema por falta de provas de que o Corinthians realmente receberia aquilo, pediu documento para comprovar o valor e ainda disse que poderia mostrar o seu contrato para provar que paga R$ 81 milhões.

Ora, como ela não pode comentar agora o fato de ter sido ultrapassada por Flamengo e Corinthians e antes gostava de dizer em entrevistas sobre o patrocínio mais valioso das Américas se ela também não teve acesso a todos os documentos dos outros clubes? Além disso, por que ela não expõe o contrato entre Crefisa e Palmeiras no site oficial do clube e por vezes não dá explicações nem mesmo para o próprio Conselho sobre o tema?

Mais perguntas: Por que não organizar a concorrência para saber se tem outras empresas interessadas em patrocinar o Palmeiras com antecedência e não só em dezembro de 2024, no último mês do contrato? Por que o jurídico, o financeiro e o futebol têm profissionais formados na área no comando e o marketing não?

Por fim, Leila Pereira tem razão em questionar toda a violência que afeta o futebol brasileiro e sua imagem lá fora. É desnecessário falar como isso afasta grandes talentos de aceitarem propostas no Brasil. Ela atribui todo esse problema aos torcedores organizados. Mas como esquecer que ela tinha relações mais do que próximas com a Mancha Verde mesmo sendo alertada por todos ex-presidentes que aquilo seria um problema?

Como esquecer que ela doou milhões por meio da Lei Rouanet para o Carnaval da Escola de Samba? Como esquecer que ela patrocinou viagens da organizada para vários lugares? Que ganhou nome na quadra da Escola e até mesmo deu o nome de Mancha para um de seus cachorros? Agora que está no poder, ela finge que essa relação nunca existiu.