Para Cristiano Dresch, presidente do time do Mato Grosso, o estádio está entre os ingredientes para a receita que considera um sucesso. Na atual temporada, o aproveitamento de pontos ultrapassa a casa dos 60%.

"O Cuiabá chegou onde está atualmente por conta da continuidade de um projeto bem estruturado. É fundamental a existência de um projeto de investimentos em departamentos como futebol, infraestrutura e nas categorias de base, tudo para manter o clube na elite do futebol brasileiro."

"Hoje, o Cuiabá está entre os 20 principais clubes do Brasil, em uma Série A que conta com as principais equipes do futebol brasileiro. Todo o comércio da cidade de Cuiabá é movimentado em dias de jogos grandes como esse na Arena Pantanal . O tamanho do benefício que é ter um jogo como esse em Cuiabá, para toda a cidade, é muito grande. A Arena Pantanal é o maior patrimônio público do Estado e vem sendo utilizado devido aos jogos do Cuiabá na série A", concluiu o presidente.

A última vez que a seleção brasileira jogou em Cuiabá foi em 2002, antes da conquista do pentacampeonato. Na ocasião, o Brasil venceu por 6 a 1 um amistoso contra a Islândia no estádio que na época levava o apelido de Verdão e recebeu 30 mil pessoas. As instalações foram demolidas para a construção da Arena Pantanal.

