Recentemente, os contratos de todos os titulares importantes foram renovados, com direito a aumento salarial e uma multa altíssima, o que permitiu uma negativa para uma proposta de US$ 30 milhões por Gustavo Gómez, que já tem 30 anos. Marcos Rocha, que tem vínculo até dezembro, também vai ficar.

Na conversa com aliados, eles lembram que os que hoje protestam também já pediram a cabeça de nomes como Raphael Veiga, Rony, Zé Rafael e outros atletas que demoraram a performar, mas que hoje já são considerados ídolos por boa parte da torcida. O mesmo grupo também organizou protestos contra os ex-presidentes Maurício Galiotte e Paulo Nobre e contra o ex-diretor de futebol Alexandre Mattos. Todos eles tiveram títulos no Alviverde.

O Palmeiras vai manter a política financeira de não gastar mais do que pode dentro do seu planejamento, mas projeta que terá mais teto para 2024 por causa de verbas que vão entrar como vendas parceladas e a venda de direito de televisão para o próximo ciclo.

Além disso, as dívidas mais importantes já foram resolvidas, com a pendência com a Samsung sendo discutida nas últimas instâncias na Justiça, com a tentativa de um acordo que diminua o total.

