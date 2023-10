A organizada do Palmeiras soltou recentemente um comunicado onde divulgava apoio a todos os jogadores e membros da comissão técnica, mas um aviso de protesto em todas as rodadas do Brasileirão contra Leila Pereira, Anderson Barros e também fiscalização em cima dos conselheiros que apoiam essa gestão.

Siga também as opiniões de Danilo Lavieri no Twitter, no Instagram e no TikTok