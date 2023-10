Ainda que o título seja uma missão complicada, o Palmeiras tem a obrigação de se manter na zona de vaga direta para a Libertadores. Com a ascensão do Atlético-MG, que tem os mesmos 40 pontos do Athletico na boca do G-6, o Alviverde fica longe de estar em uma situação confortável.

Classificação e jogos Brasileirão

Não vai adiantar Abel Ferreira dizer que já tem dois títulos em 2023 como escudo se o Palmeiras não desempenhar o futebol que pode com o time que tem na reta final desta temporada.

Siga também as opiniões de Danilo Lavieri no Twitter, no Instagram e no TikTok