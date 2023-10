No lado direito, Endrick mostrou que pode atuar mais aberto, não necessariamente no lugar de Rony, e pode ser uma alternativa a Artur, que caiu de produção recentemente. Luis Guilherme, recuperado de lesão, é outro que pode jogar aberto pela direita, mas também sabe fazer a função um pouco mais central.

A apresentação no segundo tempo diante do Boca e também o bom primeiro tempo contra o Bragantino foram o suficiente para mostrar que o Palmeiras tem capacidade de fazer bons jogos e ganhar no Brasileirão de equipes como o Santos no domingo.

E aí é torcer para o Botafogo continuar oscilando como já faz no momento. Para ajudar Abel Ferreira, o calendário ainda reserva uma data Fifa que coloca o time para jogar só no dia 19 de outubro, o que dá ainda mais tempo para o teste dos jovens. E olha que na fila ainda estão Naves e John John.

Ainda que o título seja uma missão complicada, dar tempo de jogo para os jovens servirá também para que o Palmeiras tenha uma base melhor para 2024, já que o planejamento já começou. Na pior das hipóteses, um bom final de ano servirá ao menos para que o time arrecade com venda das promessas.

