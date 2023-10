A questão é que por preferir insistir nisso desde a lesão de Dudu, Abel chegou agora sem ter testado o tanto que poderia os garotos. Kevin trouxe a criação que precisava pela esquerda, mesmo sendo jovem. Luis Guilherme foi muito mais insinuante do que Mayke como ponta. E Endrick não deu paz para os zagueiros do Boca. Eles ganharam quase todos os lances no um contra um.

Por que Abel Ferreira insistiu em repetir a escalação? Por que Abel Ferreira não testou os garotos desde a lesão de Dudu já com a cabeça no jogo da Libertadores? É verdade que o Palmeiras ficou a uma bicicleta de ter avançado. Mas se tivesse testado esse esquema com antecedência, era possível que o Alviverde tivesse produzido muito mais desde o início e não só na etapa final.

De novo: Abel tem muito mérito. Acertou várias vezes na hora de administrar os jovens, foi campeão de quase tudo o que disputou, levantou duas taças Libertadores e está na história do Alviverde. Mas neste jogo contra o Boca Juniors ele teve erros graves e pautados pela teimosia.

