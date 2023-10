Gramado artificial

Desde o anúncio da partida entre Palmeiras e Boca Juniors, os argentinos passaram a reclamar do fato de jogar em um gramado sintético. Apesar de permitido pela Conmebol, o piso artificial esteve em praticamente todas as entrevistas de atletas da equipe argentina e também até no noticiário dos hermanos. Ontem, viralizou entre palmeirenses uma imagem da ESPN da Argentina com um repórter tateando o gramado.

Boca não visitou o Allianz

Na Argentina, a notícia que circulou é que o Boca Juniors foi impedido pelo Palmeiras de reconhecer o gramado artificial, o que não é verdade. A Conmebol não permite nenhum tipo de exercício no estádio do jogo na véspera do jogo, como já é padrão em todas as suas competições. Ainda assim, os torcedores repetem que o Palmeiras "teve medo" de permitir o reconhecimento.

Hotel com foguetório

Quase uma instituição no futebol sul-americana, o foguetório no hotel do Boca Juniors voltou a acontecer. Na madrugada de ontem para hoje, palmeirenses foram até a porta da concentração argentina e tentaram atrapalhar o sono dos atletas com o barulho.