É curioso que Enner foi uma das grandes apostas do Internacional para tentar voltar a uma final de Libertadores ao lado do goleiro Rochet e do técnico Coudet. No final, o Colorado mostra que nem toda grande contratação é sinônimo de título.

