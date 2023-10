O time que viajar perde dois dias inteiros de treinos e em um calendário como o da Copa isso sempre faz diferença, para nem falar do fuso horário.

Além disso, como ficarão as já criticadas Eliminatórias da Copa do Mundo? Atualmente, sete das 10 seleções se classificam, sendo uma com passagem pela repescagem. Para a edição de 2030, Argentina, Uruguai e Paraguai classificados automaticamente como países-sede, os outros sete estão automaticamente classificados? Ou o continente colocará apenas quatro vagas em disputa para os outros sete disputarem? Por que o Chile, que estava no projeto original da Conmebol, foi excluído?

Antes dessa mudança, a Fifa já havia sinalizado com várias tentativas de descaracterizar a Copa do Mundo. Primeiro, com a ideia de fazer o Mundial de dois em dois anos, o que não deu certo, pelo bem da competição.

A mudança que foi aprovada e só serve para dar mais dinheiro para as federações e mais poder político para a Fifa é a Copa de 32 para 48 países. Com 32 seleções, já temos alguns jogos de nível técnico bem questionáveis. Imagina com 48?

"Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem".