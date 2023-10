Nas últimas horas, uma corrente crescente pedindo a festa com mosaico ganhou as redes sociais por conta de festas recentes feitas por outras torcidas em outros estádios, como foi o caso do Olímpia contra o Flamengo. Depois, contra o Fluminense, a festa se repetiu, mas com fogos sendo colocados fora do estádio.

Classificação e jogos Libertadores

Por causa desses incidentes registrados no jogo contra o Flamengo, o Olimpia teve uma multa que superou os R$ 800 mil, não só pela festa, mas também por objetos atirados no gramado. Esse total é retirado automaticamente da verba de televisão e de premiação que o time teria direito de receber.

Siga também as opiniões de Danilo Lavieri no Twitter, no Instagram e no TikTok