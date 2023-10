Além da perda do ingresso, a secretaria do clube não enviou para esse grupo o convite para a inauguração do busto de César Maluco como aconteceu com todos os outros conselheiros. O Palmeiras não comentou a falta de convite, mas diz que ninguém está vetado de comparecer no evento.

As pessoas que tiveram esse benefício cortado são as mesmas que assinaram uma manifestação questionando a relação entre o Palmeiras e o avião comprado por Leila para uso da delegação. Na carta, eles fizeram algumas observações sobre conflito de interesse e pediram esclarecimentos sobre o uso da aeronave pelo atleta. Os que não assinaram não tiveram seu benefício afetado.

A oposição indica que esse tipo de atitude é uma retaliação que intimida qualquer pessoa a questionar as ações de Leila Pereira e inclusive questiona qual a independência que teriam os órgãos como o Conselho Deliberativo e o Conselho de Orientação e Fiscalização diante dessa situação.

