O Allianz Parque estreia, nesta quinta-feira (5), no jogo do Palmeiras diante do Boca Juniors, um novo camarote com espaço para até 500 pessoas, com direito a shows, mesas de sinuca, jogo eletrônico e até barbearia. Os eventos também têm comida e bebida incluída.

O espaço vai ficar no primeiro andar do estádio, nos setores leste e sul. Para o jogo da semifinal da Libertadores, os ingressos já estão esgotados e custaram R$ 950, incluindo o show de Fundo de Quintal. Os preços mudam de acordo com a partida ou show.

As bebidas alcoólicas são servidas até 2 horas antes do jogo e também logo após o apito final, assim como acontece nos demais camarotes por conta da legislação que impede a venda deste tipo de bebida enquanto bola rola.