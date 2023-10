"Ter a torcida ao nosso lado é fundamental, principalmente nos momentos decisivos. É o que tem ocorrido nos últimos desafios e está desenhado para os próximos desafios do ano. Celebramos muito o fato de aumentar o nosso quadro social. E queremos mais, não apenas números. Os objetivos são claros: gerar mais receita e bater o recorde histórico de associações", afirmou Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Internacional.

Durante a operação de venda de ingressos, o pico de bilhetes foi de 3 mil comercializados por minuto de acordo com dados da ElevenTickets Imply, empresa de tecnologia responsável pelo ticketing, gestão de sócios e controle de acessos no estádio Beira Rio e que também virou patrocinador do uniforme nesta semifinal.

Em outubro, novas ações estão previstas para captar sócios. Dentre as principais estão as modalidades Carteira Vermelha e Cadeira Locada, que permitem acesso sem compra de ingresso e estão disponíveis para novas associações. No Mundo Colorado, há distribuição de brindes para sócios.

