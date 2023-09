A dívida já esteve na casa dos R$ 170 milhões em 2019, terminou com R$ 68 milhões em dezembro de 2022 e caiu para R$ 43 milhões em julho de 2023.

É importante destacar que esses valores são referentes apenas ao montante que é pago pela instituição financeira diretamente ao clube e que são utilizados para amortizar a dívida. O valor pago pelas confederações pelas conquistas não entram nessa conta.

Para conseguir zerar o valor, o Palmeiras ainda conta com valores que cairão na conta do clube nos próximos meses com vendas parceladas de atletas que pertenciam à Crefisa. A ideia de diminuir ao máximo é para que os juros não continuem prejudicando o caixa do clube.

O projeto de Leila é que ela concorra à reeleição no meio do ano que vem sem que o clube deva para a própria empresa dela. Ela é constantemente criticada pelo conflito de interesses de ser presidente do clube, do patrocinador e ainda ser credora, sem nem contar o fato de ceder o avião de sua empresa para o uso da delegação palmeirense.

