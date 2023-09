A presidente do Palmeiras é constantemente criticada pela oposição por conflitos de interesse na sua gestão. Além de ser a mandatária do time e dona da patrocinadora, ela também é credora do Alviverde e dona da Placar Linhas Aéreas, empresa que comprou um avião e fornece viagens que por enquanto são gratuitas para a delegação palmeirense.

Em sua defesa, Leila diz que tira dinheiro do próprio bolso para ajudar o clube com reformas como a da piscina, para a realização de eventos como a festa de aniversário do clube que teve a presença de Michel Teló, além de fazer o time economizar com os voos fretados como no jogo de hoje contra o Grêmio, em Porto Alegre, e da semana que vem, contra o Boca Juniors, na Argentina.