Para o ano que vem, aliás, Anderson terá a missão de contratar entre três e quatro jogadores, segundo soube a coluna. Um meio-campista com características marcadoras e um atacante que jogue de lado, mas que também possa construir jogo pelo meio estão entre os alvos.

Esse número ainda pode aumentar de acordo com as eventuais saídas, mas esses casos serão analisados passo a passo. Contatos já começaram a ser feitos.

O Palmeiras entende que depois de ter errado com as contratações em 2022, teve menos dinheiro para investir em 2023. Como as principais metas do orçamento deste ano já foram batidas e o clube não gastou mais do que planejava, em 2024, o poder no mercado será maior.

A grande contratação desta temporada foi a chegada de Artur, que custou oito milhões de euros. Richard Ríos também foi contratado, mas por um valor que impacta menos os cofres do clube.

Se for necessário, o Palmeiras também está disposto a negociar jovens para melhorar suas economias, seja para contratar novos atletas ou para dar renovação de contrato com aumento salarial para os que ficaram. O exemplo da venda de Giovani, que saiu por nove milhões de euros, é o modelo a ser seguido.

