A única maneira de um atleta considerado vital por Abel Ferreira sair do Palmeiras neste momento é pelo pagamento da multa rescisória. É o mesmo caso de Gustavo Gómez, que teve uma proposta de US$ 30 milhões do Al Nassr, da Arábia Saudita, negada. O paraguaio também ficou encantado com o valor oferecido, mas só sairia se a multa de US$ 50 milhões fosse paga.

Luan teve uma outra proposta do Krasnodar, da Rússia, em julho. Na ocasião, ele também acenou para a diretoria que gostava da ideia de atuar fora do país, mas ouviu a mesma justificativa.

Além de Luan e Gustavo Gómez, também receberam propostas que foram recusadas outros atletas como Raphael Veiga, Piquerez, Rony e Zé Rafael.

