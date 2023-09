O Flamengo mostrou o que é sinônimo de desperdício hoje (17) na final contra o São Paulo. Com o elenco mais estrelado da América do Sul e a folha salarial mais cara do continente, o time da maior torcida do mundo passou vergonha no Estádio do Maracanã para quase 70 mil pessoas nem tanto pelo 1 a 0, mas pelo desempenho horrível.

Para não terminar o ano sem ganhar nada mesmo com tanto investimento, o rubro-negro terá de mudar da água para o vinho. Do outro lado, Dorival Júnior pode tirar o Tricolor da fila se conseguir repetir a competitividade de sua equipe, especialmente se encontrar flamenguistas tão pouco inspirados como encontrou neste domingo.

Gabigol praticamente não tocou na bola, Pedro ficou perdido no meio da marcação adversária e nem Bruno Henrique que tem sido o suspiro de salvação adiantou. No primeiro tempo, o rubro-negro conseguiu sair de campo sem dar nenhuma finalização. Uma vergonha para um elenco com tanto potencial.