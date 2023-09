É direito da torcida cobrar a melhor performance dos seus jogadores e está embutida na cultura do futebol que essa cobrança seja feita com xingamentos e pressão diária. O Palmeiras vive a sua Terceira Academia, mas a cobrança e a pressão é como se o time estivesse na fila.

Breno não é o único que sente a pressão e há até jogadores que já pediram para sair por causa da perseguição da torcida que não dá trégua mesmo na melhor fase da história do clube. Eles foram convencidos a ficar. Jogador ganha muito, é muito reconhecido, tem melhores condições do que 99,9% da população brasileira, mas também sofre.

Soma-se a isso o fato de Breno ver Dudu se machucar e ainda assim Abel Ferreira preferir improvisar para não colocá-lo em campo. Isso mexe com a cabeça do jogador, pressiona qualquer um e pode gerar reações.

De novo, Breno deveria ter o controle das suas emoções, não poderia xingar o seu próprio torcedor, mas isso também não significa que a sua história com o Palmeiras tenha acabado agora.

O Palmeiras vai ser sempre maior do que Breno Lopes e do que qualquer jogador. Mas o Palmeiras também tem um título a mais com a marca de Breno Lopes. E não é um título qualquer. Isso é o suficiente, por exemplo, para que o torcedor pense com mais carinho em dar o perdão para ele do que pensou em dar para Luiz Adriano quando ele mandou a torcida calar a boca.

