O coordenador do departamento de psicologia esportiva do Comitê Olímpico do Brasil, Eduardo Cillo, explica o motivo de atletas de alto rendimento terem altas taxas de problemas de saúde mental.

"Alguém que está sempre além do limite vai ter quedas de energia, que podem estar associadas também à depressão. A gente imagina que os atletas têm que ser mentalmente fortes o tempo inteiro. Se eles não tiverem uma rede de apoio onde eles possam contar em um momento de vulnerabilidade, eles também tendem a ficar mais isolados, e nisso a chance deles conseguirem lidar com as próprias emoções é menor", explicou.

Na atual era da seleção brasileira com Fernando Diniz no comando, o tema deve ser mais debatido interna e externamente. O técnico é formado em psicologia e já deu diversas entrevistas para ressaltar como o tema é importante para ele, inclusive destacando como é fundamental a terapia.

"Eu tive muito mais ganhos em termos de o que é a psicologia em aplicação fazendo terapia, que é algo que eu faço até hoje, do que na universidade. Psicologia é isso, uma tentativa de sempre diminuir o sofrimento e aumentar a alegria nas pessoas. Eu gosto de ajudar, e os jogadores são aqueles que eu mais tenho prazer em fazer isso", afirmou.

André Luis Aroni, psicólogo do Guarani e que recentemente integrou a equipe de Halterofilismo no evento Dubai 2023 World Para Powerlifting Championships, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, explica como se dá o trabalho dos psicólogos e qual é a importância deles para o desenvolvimento dos atletas.

"Gosto de pensar que o psicólogo deve ver o que ninguém mais vê, ou seja, que esteja atento aos comportamentos dos atletas, na qualidade do convívio dentro e fora do clube, das condições de vida e trabalho. O trabalho psicológico deve auxiliar o atleta na compreensão de que a pressão por resultados não deve ser necessariamente uma fonte de estresse, além de atuar no desenvolvimento e no treinamento de ferramentas e de ações para o enfrentamento positivo dessas demandas", explica.