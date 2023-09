Fui dar uma olhada em como estão todos os grupos das Eliminatórias da Eurocopa e selecionei times que provavelmente perderiam para Bolívia e Venezuela, as tão criticadas seleções do nosso continente: Geórgia, Estônia, Chipre, Gibraltar, Malta, Letônia, Ilhas Faroe, Azerbaijão, San Marino, Luxemburgo, Irlanda do Norte, Kosovo, Andorra e Liechtenstein.

Isso para não falar da Irlanda, Macedônia do Norte, Armênia, Moldávia, Bósnia e Herzegovina, Cazaquistão, Romênia, Lituânia, Bulgária e Bielorrúsia. Ou seja, praticamente metade das 53 equipes que disputam essa competição são praticamente desprezíveis.

É verdade que ganhar as Eliminatórias da América do Sul não asseguram nada. Na realidade mais recente, é o oposto. Quando o Brasil vai mal na classificatória, faz uma boa Copa. Mas o que garante um bom Mundial?

A Argentina foi campeã do mundo, recebeu elogios merecidíssimos por variações táticas, mas ficou atrás do Brasil na classificação. Quase ficou fora logo na primeira fase. Abriu 2 a 0 para a Holanda e sofreu o empate. A diferença para o time de Tite é que passou nos pênaltis, enquanto os brasileiros perderam para a Croácia sofrendo um empate também inacreditável com a bola rolando, mas foram derrotados nas penalidades.

Já pensou se a Argentina tivesse parado na Holanda qual seria a crítica? Não é nem questão que o resultado não serve. Claro que é importante. O resultado é tudo no futebol. O título coroou a carreira de Messi de forma merecida. Mas não há nenhuma certeza para chegar na taça. E muitas vezes nos complicamos na tentativa de justificar o que aconteceu. O futebol muitas vezes não se explica.

