A atuação da LFF como bloco econômico só vai aumentar o desnível financeiro entre os clubes. Times como Fluminense, Fortaleza, Cruzeiro e outros membros desse grupo cederam 20% dos seus direitos de TV por 50 anos em troca de um empréstimo. O famoso adiantamento que sempre foi a principal doença do futebol brasileiro.

A LFF nunca teve o dinheiro pronto na mão para investir e sempre buscou parceiros para que essa grana fosse colocada. Não à toa, ganhou apelidos pejorativos com promessas que só adiavam o pagamento. Recentemente, os clubes finalmente conseguiram a grana. A questão é que o dinheiro veio da XP e se o Fundo da LFF não conseguir o dinheiro, os juros não vão parar de subir. Não à toa, a XP foi até ao mercado de investidores recentemente para captar dinheiro.

Do outro lado, times como Palmeiras, Flamengo, Corinthians e São Paulo não toparam vender nada dos seus direitos futuros. Alguns dos integrantes da Libra até receberam adiantamento do Fundo Mubadala, mas ficando com 100% dos seus direitos de TV. Isso também se configura como empréstimo, mas a taxa de juros é sempre a mesma, considerada vantajosa pelo mercado, sem esse crescimento prejudicial aos clubes.

Ainda há uma investigação de algumas equipe sobre privilégios nos contratos da LFF com Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Coritiba, o famoso Grupo União. A LFF nega.

Ou seja, economicamente, os times da Libra continuarão com mais grana no futuro. E olha que nem estamos discutindo aqui quais serão os valores oferecidos pelo mercado pelos direitos dos clubes dos dois grupos. Há quem tenha certeza que o grupo com Flamengo e companhia ganhará muito mais do que o outro. Mas aí é esperar para ver.

E no quesito desportivo? Bem, isso segue sem importância para ninguém. E continuaremos discutindo times sendo prejudicado pela Data Fifa, gramados sem condições para o futebol e equipes contratando pensando no amanhã sem honrar o compromisso de ontem. Se há dois grupos, como definir quem vai comandar o Brasileirão?