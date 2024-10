Franca favoritaço? Não é bem assim: 7 histórias legais do NBB que começa

Paulistano

É o maior case de sucesso nesse sentido. Desde o início do NBB, em 2008, foi um time que encarnou uma perspectiva de ser um clube formador. Lançou diversos craques, entre eles o "monstrinho" Yago Matheus, atualmente brilhando no Estrela Vermelha da Sérvia e na seleção brasileira. O CAP ficou fora de somente um playoff, participando de três finais e fez história vencendo o título em 2017/18.

Nessa temporada 24/25, o elenco dirigido pelo experiente Demétrius Ferraciú é formado predominantemente pelo time sub-22 que foi campeão da Liga de Desenvolvimento do NBB. Uma de suas crias, o ala/pivô Brunão, de 21 anos, é um dos destaques do time, típico jogador que encaixa bem em qualquer sistema, sempre trazendo muita intensidade e atuando acima do nível do aro.

Pinheiros

É outro polo que investe no desenvolvimento de seus talentos. A lista de jogadores que esteve presente nas categorias de base do clube e hoje brilham no basquete profissional é vasta. Este ano, o time, sob o comando de Vitor Galvani, técnico com passagem pelas seleções brasileiras sub-18, e contando com a expertise do "pós-jogador" Guilherme Giovannoni como assistente, vem com a mesma filosofia de pôr a molecada para jogar. O jovem Reynan, de 19 anos, é um dos grandes prospectos do Brasil e esperança do time pinheirense.

São Paulo

Tem duas finais recentes no currículo (2020/21, 2022/23), mas vem de uma temporada onde caiu nas quartas de final para o Minas. Para tentar voltar a brigar mais alto na tabela, contratou Guerrinha, técnico com mais jogos na história do basquete brasileiro, reeditando assim a parceria vitoriosa com o armador Ricardo Fischer em sua segunda temporada pelo São Paulo. Juntos, em Bauru, foram campeões da Liga das Américas 2015, e Fischer, eleito o melhor armador do NBB no mesmo ano.