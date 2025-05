Leifert exalta final de Champions no SBT e fala sobre futebol fora da Globo

O jornalista Tiago Leifert terá no próximo sábado a oportunidade de realizar um sonho: narrar uma final de Champions League. Desde janeiro no comando das transmissões da Liga dos Campeões no SBT, Leifert estará em Munique para contar a história de um PSG x Inter de Milão que será histórico, seja qual for o vencedor. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), mas a emissora da família Abravanel terá uma programação especial desde antes de a bola rolar.

Leifert conversou com a coluna e falou sobre a realização do sonho de narrar uma final de Champions. Contou que em seu casamento com a também jornalista Daiana Garbin, em 2012, a música de entrada do noivo foi o hino oficial da competição. Adiantou como será a cobertura do SBT na decisão, projetou o duelo entre PSG e Inter, e também falou sobre outras questões importantes do futebol e da mídia atualmente, como o desafio de fazer futebol fora da Globo, que foi sua casa por anos.

O sonho de narrar a Champions