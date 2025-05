TV Globo e sportv terão programas in loco na 1ª convocação de Ancelotti

A TV Globo e o sportv vão ter apresentadores in loco para acompanhar a apresentação e primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. A divulgação da lista de 23 jogadores que vão atuar na próxima data Fifa será na próxima segunda-feira (26), no Rio de Janeiro.

Na TV aberta, o 'Globo Esporte' terá uma edição especial com Alex Escobar diretamente do hotel onde Ancelotti vai anunciar os nomes. O programa vai ao ar a partir das 13h (horário de Brasília).

No sportv, o 'Seleção' vai contar com André Rizek no mesmo local. A atração terá como participantes Ana Thais Matos, Eric Faria e Júnior, ficando também com a missão de analisar a lista do técnico italiano e projetar os primeiros passos do trabalho de Ancelotti.