ESPN bate recorde e lidera TV paga com vitória do Flamengo na Libertadores

A ESPN conseguiu na última quinta-feira (15) a maior audiência do canal em 2025 com a transmissão da vitória do Flamengo sobre a LDU, por 2 a 0, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

De acordo com dados obtidos pela coluna, o jogo atingiu cerca de 2 milhões de pessoas em todo o país durante o horário de exibição no target total de indivíduos com TV paga. A partida tinha contornos de drama, pois o Flamengo precisava vencer para depender apenas de si para se classificar às oitavas de final. Além disso, o duelo foi exclusivo da ESPN e do Disney+.

Essa audiência deixou a ESPN na liderança geral da TV por assinatura, com 15 vezes mais público que o segundo colocado. O resultado impulsionou também o rendimento da semana. No período entre 12 e 18 de maio, a ESPN foi o canal mais visto da TV paga, com 56% de vantagem sobre o segundo lugar.