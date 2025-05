Ana Hissa vai estrear como comentarista na TV Globo no próximo Jungle Fight

A jornalista Ana Hissa vai fazer sua estreia como comentarista na TV Globo após mais de duas décadas na empresa em trabalhos de destaque no sportv e no Combate. A primeira experiência nesta função em TV aberta será no próximo sábado (24), na transmissão do Jungle Fight 136.

A TV Globo vai exibir a luta principal após o programa 'Altas Horas' na chamada 'Faixa Combate'. O 'Jungle Fight' é o evento de MMA mais importante do Brasil, e tem transmissões também nos canais sportv e Combate.

Ana Hissa começou a carreira na TV Globo em 2003, trabalhou em várias funções, participou da criação dos programas 'Sensei sportv' e 'Giro Combate', e em 2014 se transformou na primeira correspondente internacional de lutas da emissora, ficando baseada em Las Vegas.