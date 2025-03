Com novo cenário, Luiz Teixeira assume bloco do 'Esporte Espetacular' em SP

O 'Esporte Espetacular' também terá mudanças em São Paulo a partir do próximo dia 30 de março. Junto com a nova dupla de apresentadores nacionais, formada por Fernando Fernandes e Karine Alves, o jornalista Luiz Teixeira passa a comandar o bloco paulista do programa.

A atração estreia um novo cenário em São Paulo, que terá vista panorâmica e como fundo a Ponte Estaiada, contará com dois telões interativos para apoio e exibição de imagens do personagens das reportagens especiais, gráficos informativos e tabelas de classificação, tudo isso mantendo a identidade visual do 'Esporte Espetacular' nas cores tradicionais do programa.

O 'EE' passa por mudanças após a saída de Bárbara Coelho, que acertou com a CazéTV. Karine Alves, que comandava o bloco local de São Paulo, assumiu a apresentação nacional ao lado de Fernando Fernandes. Lucas Gutierrez, que apresentava ao lado de Bárbara, vai para o 'Fantástico'.