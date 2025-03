TV aberta é mídia preferida por 57% do público para futebol, diz pesquisa

A pesquisa também quis saber a frequência de acompanhamento dos jogos pelos entrevistados, com um recorte maior, de 2.426 entrevistados, considerando não apenas torcedores. Metade afirmou ver partidas de futebol muitas vezes, sendo 23% citando assistir a "todos os jogos", e 27% dizendo que vê a "maioria dos jogos". Outra fatia de 27% respondeu que vê "apenas jogos importantes", enquanto 5% assiste "raramente". A parcela que "não torce" ficou em 18%.

A TV aberta teve uma ampliação recente do espaço nas transmissões de futebol. Depois de duas décadas de concentração das principais competições na Globo, com algumas exceções consentidas, como as parcerias com Record e Band entre 2002 e 2015 no Brasileirão, as mudanças na dinâmica do mercado colocaram de novo no 'jogo' players como as próprias Record e Band, além do SBT.

No Campeonato Brasileiro, o torcedor que vê jogos pela TV aberta terá uma ampliação da oferta de jogos ao vivo em 2025. Se até o ano passado cada pessoa podia ver apenas uma partida de graça nessa mídia, o jogo que a TV Globo transmitisse em cada região, agora haverá também a presença de um jogo extra da Record. Ou seja, 20% de cada Brasileirão estará disponível na TV aberta pelo menos até 2027.

Os estaduais também foram bons exemplos recentes. O Campeonato Carioca ganhou transmissões com jogos diferentes na primeira fase e semifinais entre TV Globo e Band. O Paulistão teve um jogo por rodada de graça na Record, que ainda exibiu em TV aberta as duas semifinais, ambos clássicos.