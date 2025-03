SBT estreia sem Corinthians na Sula e 'salva' Record; veja as transmissões

Com isso, o Corinthians pode ser marcado para quarta-feira às 19h em sua estreia diante do Huracán-ARG, duelo que será exclusivo da ESPN e do Disney+. Como o Bahia, adversário do Timão na estreia do Brasileirão, só joga na quinta-feira da mesma semana pela Libertadores, o caminho estará aberto para que o confronto Bahia x Corinthians seja alterado na competição nacional e não impeça a realização da final do Paulistão na data original, dia 27, quinta.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

A final do Paulistão será às 21h35 no dia 27 e promete ser um dos melhores momentos da Record no ano em termos de audiência. Como o Palmeiras também vai estrear apenas na quinta-feira seguinte, dia 3 de abril, pela Libertadores, não há empecilhos para que seu jogo diante do Botafogo no Brasileirão também seja modificado de sábado para o domingo.

Mas não é só isso que afetou a Record em termos da tabela do SBT. A emissora de Edir Macedo programou sua estreia no Campeonato Brasileiro para o dia 30 de março, domingo, às 18h30, com Vasco x Santos, a melhor opção entre os jogos da LFU (Liga Forte União) na rodada. Se o SBT tivesse escolhido o time da Colina para a terça-feira, forçaria a Record a mudar seu planejamento logo de cara na competição nacional.

Agora, a Record tem caminho livre para sua final de Paulistão e estreia no Brasileirão acontecerem do jeito que foram planejadas. O SBT segue com a Sul-Americana tendo três jogos do Corinthians, dois do Vasco, e a estreia do Fluminense.

Confira a lista de transmissões do SBT na Copa Sul-Americana:

01/04 - terça - 21h30 - Once Caldas x Fluminense (também estará na ESPN/Disney+)

08/04 - terça - 21h30 - América de Cali x Corinthians (também estará no Paramount+)

22/04 - terça - 21h30 - Vasco x Lanús (também estará na ESPN/Disney+)

06/05 - terça - 21h30 - Corinthians x América de Cali (também estará na ESPN/Disney+)

13/05 - terça - 21h30 - Lanús x Vasco (também estará no Paramount+)

27/05 - terça - 21h30 - Huracán x Corinthians (também estará na ESPN/Disney+)