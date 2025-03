Globo define transmissões na fase de grupos da Libertadores; veja a lista

A TV Globo já definiu as partidas que serão transmitidas na fase de grupos da Libertadores. O esquema é o mesmo adotado nos últimos anos, com a TV aberta tendo dois jogos por rodada para exibir de forma simultânea fazendo a chamada 'divisão de praças'. Cada região assiste ao jogo que mais interessar dentro das duas opções escolhidas pelo canal na tabela.

Como já era previsível, a Globo optou apenas por jogos dos paulistas e cariocas. Serão três jogos do São Paulo, três do Palmeiras, três do Flamengo e três do Botafogo. Eles se alternam rodada a rodada, com Botafogo e São Paulo dividindo as regiões em três semanas, e Flamengo e Palmeiras nas outras três.

A Libertadores também é transmitida pela ESPN/Disney e pelo Paramount+, que dividem a competição pela metade nessa fase de grupos. A estreia do Flamengo, por exemplo, será um jogo exclusivo dos canais da Disney no dia 3 de abril, uma quinta, às 21h30. O Palmeiras estreia exclusivo do Paramount+ no mesmo dia, às 19h, contra o Sporting Cristal, ambos fora de casa.