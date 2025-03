CazéTV fecha com DAZN e vai transmitir 'Super Mundial de Clubes' no Brasil

Além dos clubes brasileiros, o torneio também conta com destaques como Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City e Chelsea. O DAZN possui os direitos globais da Copa do Mundo de Clubes e já tinha fechado acordos de sublicenciamento em outros países. Nos EUA, por exemplo, a TelevisaUnivisión será responsável pela transmissão de um pacote de jogos em língua espanhola.

A CazéTV terá uma cobertura nos mesmos moldes já apresentados em eventos como as Copas do Mundo (masculina e feminina) de 2022 e 2023, Eurocopa e Olimpíadas de 2024, e outros torneios da Fifa, como os Mundiais de futsal, beach soccer, além das categorias de base no futebol, com os Mundiais Sub-17 e Sub-20.

As transmissões deverão ser realizadas em todas as plataformas da CazéTV, que atualmente são o canal no YouTube, o canal FAST presente na Samsung TV Plus, Mercado Play, Amazon Prime Video, entre outros. Conteúdos de bastidores, destaques dos jogos e outros especiais farão parte do pacote editorial.

O Palmeiras será o primeiro time brasileiro a entrar em campo na competição. O Verdão estreia no dia 15 de junho, um domingo, às 19h (horário de Brasília), contra o Porto. No mesmo dia, às 23h, é a vez do Botafogo, que encara o Seattle Sounders. O Flamengo joga na segunda-feira, dia 16, contra o Espérance de Tunis, às 22h. O Fluminense encara o Borussia Dortmund na terça, 17, às 13h.

Outras empresas ainda podem fechar as transmissões com o DAZN para o mercado brasileiro, já que a competição tem 63 jogos ao todo.