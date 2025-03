Estaduais terão fim de semana decisivo: veja onde assistir na TV

16/03 - domingo - 18h - Bahia x Vitória - TVE Bahia e TV Brasil

Destaque na mídia: A transmissão gerada pela TVE Bahia estará disponível em todo o país por meio da TV Brasil.

- Alagoano

Tem decisão de campeão no futebol alagoano também neste fim de semana. CRB e ASA vão definir quem fica com a taça após empatarem em 2 a 2 no jogo de ida. O Galo saiu atrás no primeiro jogo e foi buscar um empate com dois gols no segundo tempo.

15/03 - sábado - 16h - CRB x ASA - TV Pajuçara (afiliada Record em Alagoas) e NN Play (YouTube)

- Cearense

O Campeonato Cearense está no grupo dos estaduais que ainda terão a ida de suas finais. Fortaleza e Ceará disputam novamente o título, mas também a liderança no ranking de troféus. A dupla chega empatada com 46 conquistas cada no 'Manjadinho'. No ano passado, o Vozão empatou esse duelo ao superar o Leão do Pici e interromper uma sequência de cinco títulos que durou entre 2019 e 2023 da equipe tricolor.