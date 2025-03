TV Globo consegue recordes de audiência com Libertadores e final do Carioca

A noite de futebol rendeu recordes de audiência à TV Globo em São Paulo e no Rio de Janeiro, ontem, com as transmissões da eliminação do Corinthians na fase preliminar da Libertadores e da final do Campeonato Carioca, com o Flamengo vencendo o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna, o jogo entre Corinthians e Barcelona-EQU marcou média de 26 pontos de audiência na região metropolitana de São Paulo, com 44% de participação entre os televisores ligados no período com bola rolando.

Esse resultado foi também a melhor marca do futebol na emissora nas noites de quarta-feira desde 2 de outubro de 2024, quando foi exibido o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. E um ponto acima do jogo de volta da fase anterior na competição continental deste ano, quando o Corinthians passou pela Universidad Central-VEN. Desta vez, a vitória alvinegra por 2 a 0 não foi suficiente, e o time caiu fora da Libertadores.