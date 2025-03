Eliminado, Corinthians agora se espalha por Globo, Record e SBT em 2025

O torcedor do Corinthians vai usar bastante o controle remoto para ver o time jogar na TV aberta. Após a eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores, contra o Barcelona-EQU, o time alvinegro foi deslocado para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com isso, será atração do SBT a partir de abril nas semanas da Conmebol no calendário.

O canal da família Abravanel se junta à TV Globo e Record, que exibirão os jogos do Timão ao longo do ano nas competições nacionais. A Globo tem a exclusividade da Copa do Brasil e o maior pacote de jogos do Brasileirão. A Record tem o Campeonato Brasileiro e poderá transmitir quase uma dezena de partidas do Corinthians como mandante dentro do pacote da LFU (Liga Forte União).

Neste ano, o Corinthians já rendeu muitas dores de cabeça à Globo com audiências elevadas na Record com o Paulistão, e deve complicar ainda mais a vida da maior emissora do país com as finais do estadual, que serão nada menos que clássicos contra o Palmeiras nos próximos dias 16 e 27 de março.