Corinthians define na Libertadores se vira arma ou dor de cabeça à Globo

O Corinthians já jogou a Copa Sul-Americana duas vezes no SBT no atual contrato, em 2023, ao ficar em terceiro lugar na Libertadores e ser colocado na competição secundária no meio da temporada, e em 2024 desde a fase de grupos. Gerou algumas boas audiências, sobretudo porque avançou até as semifinais nas duas edições. Fez a Globo perder a liderança em alguns casos, principalmente após a novela das nove.

A questão é que isso acontecer agora agravaria um cenário no qual a Globo já vem sofrendo com a Record no 'calcanhar' com jogos do Paulistão que têm superado tanto a novela quanto o 'Domingão do Huck'. Após 'Mania de Você', a emissora vai apostar todas as suas fichas no remake de 'Vale Tudo', sucesso absoluto nos anos 1980, mas ainda uma incógnita na recepção pelo público em sua versão de 2025.

Com as audiências recentes conquistadas pela Record, o público da TV aberta tem mostrado que aprendeu a usar um controle remoto que ficou esquecido por praticamente 20 anos quando o assunto era futebol, afinal, tudo de melhor e os times de maiores torcidas estavam na TV Globo.

Hoje, a TV Globo transmite Corinthians x Barcelona-EQU para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

O Globoplay exibe para todo o país de graça a mesma transmissão, que terá narração de Luis Roberto e comentários de Paulo Nunes e Ricardinho. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília). É a decisão também para as TVs: quem vai levar o Corinthians, TV Globo ou SBT? Que venha a decisão na Neo Química Arena.