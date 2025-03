Record ganha 'jogo que faltou' para coroar Paulistão com dérbi na final

A Record já estava feliz da vida desde quando os quatro grandes fizeram sua partes pela primeira vez desde 2019 e chegaram juntos às semifinais, com direito a exibir ambas em sinal aberto e impor momentos de derrota à TV Globo com Corinthians x Santos e Palmeiras x São Paulo em dois dias seguidos. Mas a final Corinthians x Palmeiras será a coroação de um trabalho que evoluiu muito em 2025.

Claro que Corinthians x São Paulo ou qualquer final com o Santos de Neymar também já seria um grande jogo com ida e volta prontas para vencer de novo a maior emissora do país, mas o dérbi era uma espécie de 'jogo que faltava'. Dos seis clássicos realizados na fase de grupos, a Record mostrou quatro. Palmeiras x Corinthians foi um dos dois confrontos que o canal não exibiu, pois ficou na cota exclusiva da TNT Sports.

A Record empilhou números históricos esse ano porque mudou muita coisa em sua estratégia de futebol. Contratou uma equipe fixa, liderada pelo narrador Cleber Machado, trazendo experiência de 35 anos de TV Globo e que vinha tendo destaque em jogos decisivos com o Corinthians no SBT na Copa Sul-Americana do ano passado, reforçou trazendo nomes como Maurício Noriega, Dodô, Paloma Tocci, entre outros.